Auer: „Es ist so eng, dass noch alles offen ist“

Mirko Bortolotti freut sich auf den Red Bull Ring

Im Lamborghini geht Mirko Bortolotti als Viertplatzierter an den Start. Nachdem der in Wien lebende Italiener über die Sommerpause die Wertung angeführt hat, folgen dürftige Ergebnisse am Nürburgring und in Spa. Trotz Rückstand will auch er bis zum Ende um den Titel fighten. „Ich habe sehr gute Erinnerungen an den Red Bull Ring“, erzählt Bortolotti, der sich an den Premieren-Sieg des Lamborghini Huracan 2015 zurückerinnert. Die beiden Interviews mit Mercedes-Pilot Lucas Auer und Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti sehen Sie im Video oben!