Mann schlug Kopf seines Freundes auf Küchenplatte

Ein 26-Jähriger soll den Kopf eines Bekannten im Zuge eines Streits mehrmals gegen eine Küchenplatte geschlagen haben. Daraufhin wollte sich der 24 Jahre alte Kontrahent in der Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit einem Brotmesser verteidigen und fügte damit seinem Gegenüber mehrere Schnittverletzungen zu, hieß es in einer Polizeiaussendung am Montag. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.