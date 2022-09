Heißer Poker um alte KAC-Halle und Fussballplatz

Seit einem Jahr steht der Fußballplatz des KAC in der Klagenfurter Magazingasse im Rampenlicht, weil ein Investor dort - wie berichtet - ein Wohn- und Bürogebäude errichten möchte. Das Fußballfeld gehört seit 1998 dem Magistrat und könnte verkauft werden, wenn dem Traditionsverein dafür Ersatzplätze zur Verfügung gestellt werden. Der Investor hat dem KAC ja vier Plätze in der neuen Sportanlage in Annabichl angeboten.