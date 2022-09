Neuer Chef der Salzburg AG gleich gefordert

Am Dienstag wird die Bestellung des oberösterreichischen Energie-AG-Managers Michael Baminger zum Chef der Salzburg AG noch vom Aufsichtsrat abgesegnet. Dienstantritt ist dann mit Jahresbeginn 2023. Der 39-Jährige startet somit in einer heiklen Phase. Bald im Frühjahr wird eine Entscheidung anstehen, wie es mit den Energiepreisen für die Haushalte weitergeht. Die Ausgliederung der Verkehrssparte wird auch noch nicht abgeschlossen sein, so sie denn überhaupt schon begonnen hat.