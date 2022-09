Dank und Würdigung für Kärntens Einsatzkräfte

Es ist ein buntes Bild im Festzelt Millstatt, wenn Vertreter aller Einsatzorganisationen in ihren Uniformen Schulter an Schulter sitzen. Rund 800 waren am Samstag zum Tag der Einsatzkräfte gekommen. Vertreter des Landes wollen in diesem Rahmen Danke sagen für die Einsatzbereitschaft und alle würdigen, die sich im Alltag für Mitmenschen einsetzen. Und um das Versprechen abzugeben, die Rahmenbedingungen für die Helfer zu verbessern.