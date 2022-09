„Es ist eine Ehre, dich kennengelernt zu haben!“

Am Tag nach Roger Federers Rücktrittsankündigung hat sich auch sein langjähriger Tennis-Rivale Novak Djokovic würdigend zu Wort gemeldet. „Es ist mir eine Ehre, dich auf und neben dem Platz kennengelernt zu haben“, schrieb der Serbe am Freitag auf Instagram. Es sei „schwer, diesen Tag zu sehen und in Worte zu fassen, was wir in diesem Sport gemeinsam erlebt haben“.