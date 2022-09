Was passiert mit den Senioren, die nun ausziehen?

Außerdem will Senecura einige Senioren in ihren anderen Heimen aufnehmen. Die sind im Bundesland Salzburg, aber auch in der Steiermark. Mit einem Umzug könnten dann auf die Angehörigen stundenlange Autofahrten zukommen. „Das ist möglich, wenn die Senioren oder die gesetzlichen Vertreter einverstanden sind“, sagt Schellhorn. Es gäbe aber auch Senioren, die keine Angehörigen haben und derer gesetzlicher Vormund der Staat ist. Vor allem diese würde man in Häuser weiter weg übersiedeln, so Schellhorn.