30 Obus-Lenker gesucht

Der erste Eindruck ist super", sagt Sherin Shahin, nachdem sie zum ersten Mal am Steuer eines Obusses saß und ein paar Runden am Gelände der Obus-Remise in der Landeshauptstadt drehen durfte. Denn am Freitag lud die Salzburg AG zum großen Informationstag für künftige Obus-Fahrer. Wie in vielen Branchen gibt es einen Personalmangel. Lange war heuer nicht klar, ob die Obusse am Ende der Sommerferien vom Sommerfahrplan zum normalen Plan zurückkehren können.