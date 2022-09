Teigen: „Abtreibung, um mein Leben zu retten“

Zwei Jahre nach dem Verlust ihres ungeborenen Babys hat US-Model Chrissy Teigen, die Ehefrau des Musikers John Legend, verraten, dass es sich damals nicht um eine Fehlgeburt handelte. „Nennen wir es einfach, was es war: Es war eine Abtreibung“, sagte Teigen am Donnerstag bei einer Konferenz in den USA. „Eine Abtreibung, um mein Leben zu retten statt das eines Babys, das absolut keine Chance hatte.“