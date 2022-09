Wie rassistisch ist die Polizei in Österreich?

Polizei - dein Freund und Helfer? Eigentlich müssten Polizisten und Polizistinnen für Ordnung und Sicherheit sorgen und uns beschützen. Trotzdem kommt es - auch in Deutschland oder Österreich - immer wieder vor, dass Beamte ihre Autorität ausnutzen und viel zu hart vorgehen, dabei Menschen verletzen und im schlimmsten Fall sogar töten. In den meisten Fällen von Polizeigewalt lag zuvor nicht mal ein Grund für dieses harte Vorgehen vor, sie basieren viel zu oft auf „Verdachte“. Wie kann man Polizeigewalt vermeiden? Inwiefern muss sich das Polizeisystem auch in Österreich ändern und was bedeutet eigentlich „Racial Profiling“? Darüber spricht Podcasterin Annie Müller Martínez in der neuen Folge von „Wie gibt’s das?!“ mit dem Aktivisten, Autor und Sprecher des „Black Voices“-Volksbegehren Emmeraude Banda.