Duo Erler/Miedler setzen ÖTV-Doppel-Tradition fort

Vor den erwähnten Spielern hatte in Österreichs Davis-Cup-Team oft gerade das Doppel als Zünglein an der Waage gegolten und größere Erfolge verhindert. Angefangen mit dem ersten Doppel-Major-Sieger Julian Knowle (2007 bei den US Open), dem zweifachen Grand-Slam-Doppelsieger Jürgen Melzer (Wimbledon 2010 und US Open 2011), Oliver Marach (Australian Open 2018) und auch Alexander Peya (u.a. Doppel-Finalist US Open 2013) hat sich aber eine erstaunliche Doppel-Kultur in Österreich gebildet.