Täter sprang aus Fenster der Polizeidienststelle

Zwei Angestellte eines Beherbergungsbetriebes in St. Kanzian waren in der Nacht in Streit geraten. Ein 26-Jährige soll im Zuge dessen seinen 42-jährigen Arbeitskollegen aus dem Bezirk Spittal in der Küche mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben. „Der Völkermarkter hat den Mann und auch zwei Praktikanten verletzt“, gibt die Polizei bekannt.