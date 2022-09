Geburtsstunde des Landes gebührend gefeiert

Viele Prüfungen

Der Hintergrund: Am 1. Jänner 1922 trat das „Trennungsgesetz“ in Kraft, daran erinnerte auch Eröffnungsredner Philipp Blom, der als Autor und Historiker bekannt ist. Die vergangenen 100 Jahre seien auch „mit vielen Prüfungen“ verbunden gewesen, erinnerte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an den Zweiten Weltkrieg, an die Armut und die Aufbauarbeit danach sowie an die Lage Niederösterreichs direkt am Eisernen Vorhang. Man habe es geschafft, die Umbrüche für eine dynamische Entwicklung des Landes zu nutzen.