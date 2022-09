Sturm in Rotterdam: Ein Holländer macht Mut

Kiteishvili wieder dabei

Letzte News von Sturm: Jakob Jantscher ist verletzt, aber als Glücksbringer an Bord. Der gesperrte Hierländer sowie der verletzte Ajeti sind in Graz geblieben. Wieder mit dabei ist Otar Kiteishvili. Der Georgier ist endlich schmerzfrei, ein Comeback ist aber sehr unwahrscheinlich. Trainer Christian Ilzer: „Otar hat ja doch ein Jahr kaum gespielt.“ Die Atmosphäre wird aufgeheizt sein. Die „De-Kuip-Arena“ ist am Donnerstag mit 51.000 Zuschauern ausverkauft. Der Fanblock der eingefleischten Feyenoord-Anhänger ist aber gesperrt. Grund: Eine UEFA-Strafe nach Ausschreitungen der Feyenoord-Fans in der vergangenen Europacup-Saison.