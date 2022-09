Todes-Raser: Höhere Strafen? ++ Horror-Hof in NÖ

Nach einem Straßenrennen in Wien, bei dem eine unbeteiligte Frau gestorben ist, wird nun heftig über härtere Strafen und eine mögliche Mordanklage debattiert. Und zahlreiche Tiere mussten in einem Mastbetrieb in Niederösterreich unter qualvollen Bedingungen leben. Das sind die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, 14. September, mit Moderatorin Raphaela Scharf.