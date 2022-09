Österreich reicht „Corsage“ zum Auslandsoscar ein

Sie verkörperte Kaiserin Elisabeth, die im Jahr 1877 soeben ihren 40. Geburtstag begeht und sich nach wie vor strikt an Trainings- und Diätpläne hält, um dem Bild der ewig jungen und schönen Monarchin zu entsprechen. Doch in ihr wächst der Widerstand. Sie will aus dem Korsett der ihr zugedachten Rolle ausbrechen, was Kreutzer, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, mit unkonventionellem Blick und bewusst gesetzten Interventionen erzählt. „Corsage“ ist auch in der Vorauswahl für den Europäischen Filmpreis.