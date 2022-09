Doris Kampus zur Grazer SPÖ-Vorsitzenden gewählt

Als politisches Ziel gab sie aus, dass die SPÖ in zehn Jahren wieder die erste Kraft in der Landeshauptstadt sein soll. Kampus unterstrich dabei, dass sie für ein soziales und weltoffenes, urbanes und innovatives Graz mit ganzer Kraft arbeiten werde. „Graz soll wieder durch Leistungen und Lösungen national und international für Gesprächsstoff sorgen“, so Kampus.