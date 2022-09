Energiesparen im Winter mit vielen Fragezeichen

„Es gibt nahezu immer Einsparungspotenzial“

Nicht nur im Haushalt, auch in Industrie und Gastronomie wird mit Strom und Gas leichtfertig umgegangen. Hinterndorfer berät in diesen Branchen Unternehmen, wenn sie etwas an ihrem Verbrauch und somit auch an ihren Ausgaben verändern wollen. „Jeder Betrieb ist unterschiedlich. Es gibt aber nahezu immer Einsparungspotenzial bei Beleuchtung, Heizung, Warmwasser, Lüftung oder Kühlung“, so der Berater.