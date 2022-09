Schon über 3500 Menschen für Railjet-Stopp-Erhalt

„Wir sind Zentrum des zweitwichtigsten Wirtschaftsraumes in Oberösterreich. Uns in Zeiten wie diesen vom Hochgeschwindigkeitsnetz abzuschneiden wäre ein Supergau“, meinte Vöcklabrucks SP-Stadtchef Peter Schobesberger vor zehn Tagen, als bekannt wurde, dass die ÖBB in Erwägung ziehe, die Railjet-Stopps in der Stadt zu streichen. Um den Supergau zu vermeiden, hat man sich entschlossen, eine Unterschriftenaktion zu starten. Seit Freitag kann man online auf openpetition.eu/!mqhzt für den Erhalt des Railjet-Stopps in Vöcklabruck und den Ausbau der Park-&-Ride-Parkplätze votieren.