12.000 Steirer starteten in das Schul-Abenteuer

Dass an diesem Montag etwas anders ist, fällt auf: Auf den Straßen ist viel los, an den Bushaltestellen herrscht Gedränge, Parkplätze sind vor allem vor Schulen übervoll. Auch in der Volksschule Nestelbach bei Graz parken die Autos schon entlang der Straße. Sie gehören den stolzen Eltern, die ihre Kinder das allererste Mal in ihrem Leben zur Schule bringen.