Gar nicht klasse: 5 Baustellen im neuen Schuljahr

Wie viele Steirer gehen zur Schule?

125.400 Kinder und Jugendliche gehen steiermarkweit zur Schule. Insgesamt gibt es mehr als 45.000 Volksschüler, über 28.000 Mittelschüler und fast 30.000 AHS-Schüler. Dort mussten im vergangenen Schuljahr übrigens 4,5 Prozent zur Wiederholungsprüfung antreten.

Wie viele und welche Schulen gibt es?

An 753 Standorten gibt es 6341 Klassen. Die meisten davon gibt es in der Volksschule, gefolgt von der Mittelschule, AHS, HTL, Humanberufliche Schule, HAK, der Allgemeinen Sonderschule sowie der Polytechnischen Schule und der BAfEP (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik).

Und wie viele Lehrer unterrichten?

15.358 Lehrer bringen den Kindern Deutsch, Mathe und Co. bei, 31 % davon unterrichten in der Volks-, 26 % in der Mittelschule. Lehrer erhalten erst nach fünf Jahren einen unbefristeten Vertrag, viele der heuer 1200 ausgeschriebenen Stellen gehen daher an solche Pädagogen.