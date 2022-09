Wasserstoff statt Benzin: Bus der Zukunft in Linz

„Wollen eine Vorzeigestadt werden“

„Wir haben in Linz eine starke Industrie, setzen in Zukunft sehr stark auf Wasserkraft. Wir haben auch die ,H2 Linz‘ -Initiative gegründet, wollen in dieser Hinsicht eine Vorzeigestadt werden“, so Wasserstoffexperte Dominik Greil, kurz vor der Abfahrt zur „Krone“. Der Bus kommt übrigens ohne Probleme 650 bis 750 Kilometer weit und ist innerhalb von 15 Minuten voll aufgetankt. Sieht so also der Bus der Zukunft aus? „Von der Technik her auf jeden Fall“, ist sich Stanek sicher. Bleibt nur noch die Frage der Finanzierung offen.