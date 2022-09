Berlin, Paris und London: Iran gefährdet Atomdeal

Im Ringen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien „ernsthafte Zweifel“ an den Absichten Teherans geäußert. In einer am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung hieß es, der Iran gefährde die „Aussichten auf eine Wiederherstellung“ des Abkommens.