Motorradfahrer rast mit knapp 100 km/h durch Ort

Polizisten, die in diesem Ortsabschnitt gerade Geschwindigkeitskontrollen durchführten, trauten wohl ihren Augen nicht, als um kurz vor 11 Uhr ein Motorradfahrer mit Vollgas in ihre Richtung dröhnte. „Der 57-jährige war mit 98 km/h in einer 50er-Zone unterwegs“, heißt es seitens der Polizei.