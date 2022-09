Koubek-Kolumne: Wachablöse im Herren-Tennis

Carlos Alcaraz und Casper Ruud spielen im Finale der US Open um ihren ersten Grand-Slam-Titel und Platz eins der Weltrangliste - phänomenal! Über Alcaraz wird in der Szene schon lange gesprochen. Heuer gelang der Durchbruch. Er ist mit seinen 19 Jahren schon komplett, hat die beste Beinarbeit, spielt unglaublich variabel bei extrem hohem Tempo und wenig Fehlern. Man findet keinen einzigen schlechten Aspekt in seinem Spiel.