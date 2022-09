Geschäftsführer ahnte, dass Sportchef gehen wird

Schwerarbeit für Altachs Geschäftsführer Christoph Längle. Der Mann, der gar nicht so gerne im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht, musste schon am Mittwoch bei einer Aussprache mit den Fans herhalten. Und gestern bei einer Pressekonferenz das Aus von Sportchef Werner Grabherr erklären. In gewohnt ruhiger Art hat Längle kundgetan, wie sich Grabherrs Abschiedsankündigung abgespielt hat. „Irgendwie habe ich geahnt, dass es so kommen würde“, sagt Längle. Vor allem die persönlichen Angriffe auf den Sportchef hätten letztlich den Ausschlag gegeben, dass sich der Bregenzerwälder von seinem Herzensklub Altach zurückzieht.