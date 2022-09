Kleine Telefongespräche mit großer Wirkung

Seit mittlerweile 45 Jahren bietet die Caritas in Kärnten ihre Telefonseelsorge an. Was einst mit vier Leuten, die stundenweise über Telefone mit Viertelanschlüssen zur Verfügung standen, begann, wird mittlerweile von 90 Mitarbeitern rund um die Uhr bedient. Das Bedürfnis zum Telefon zu greifen, und mit jemandem reden zu können, wenn es nicht mehr weiterzugehen scheint, ist größer denn je.