Wegen Gehhilfe Zutritt in den Tierpark verweigert

Im Februar erkrankte die 31-jährige Gabriele L. aus Enns – trotz dreimaliger Impfung – an Corona. Mit den Folgen hat sie bis heute zu kämpfen. „Ich leide an Long Covid, mir ist alles zu anstrengend. Ich bin schon seit Ende Mai im Krankenstand, habe mir extra einen E-Scooter mit Sitz zugelegt, damit ich mich besser fortbewegen kann, da ich nur kurze Strecken zu Fuß schaffe“, erzählt die Konditorin. Am Dienstag wollte sie sich und ihren zwei Buben (8 und 9 Jahre alt) eine Freude machen und plante gemeinsam mit einer Freundin einen Ausflug in den Tierpark Stadt Haag (NÖ).