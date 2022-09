Große Worte, wenig Taten: Ärger über Polit-PR

Der AMAG-Vorstand fordert, dass mehr Geld in die Betreuung der Studenten fließen sollte: „Die österreichische Politik kündigt immer wieder Forschungsexzellenz-Initiativen an den Universitäten an, setzt dann aber zu wenig Geld ein, um das Ziel für die Forscher erreichbar zu machen. Forschung darf nicht für Polit-Marketing missbraucht werden.“ Um internationale Spitzenforschung zu ermöglichen, müsse das Personal aufgestockt und die Infrastruktur verbessert werden.