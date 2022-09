Holpriger Schulstart für 54.000 Vorarlberger Kids

Willkommen zurück in der Schule, heißt es zu Schulbeginn für rund 6700 Lehrer und 54.000 Schüler in Vorarlberg. Nach neun Wochen Ferien hat sich in den Vorarlberger Bildungsstätten allerdings nicht alles zum Besten gewandt. Nach wie vor mangelt es vor allem an Lehrkräften. 14 offene Stellen gab es zu Schulbeginn.