ÖFB-Frauen kennen ersten WM-Qualifikations-Gegner

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es in der 1. Play-off-Runde für die WM 2023 in Australien und Neuseeland mit Schottland zu tun. Die Hoffnung der ÖFB-Auswahl auf ein Heimspiel erfüllte sich nicht, Kapitänin Carina Wenninger und Co. müssen am 6. Oktober auswärts antreten. Sollte der Aufstieg gelingen, würde in der Folge am 11. Oktober Irland warten. In dieser Partie hätten die Österreicherinnen dann Heimrecht. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.