Reederei verlegt Route zum Schutz von Blauwalen

Das Risiko für Wale, mit Handelsschiffen zu kollidieren wäre 95 Prozent geringer, sobald das Verkehrstrennungsgebiet und damit alle Schifffahrtsrouten 15 Seemeilen, etwa 28 Kilometer, weiter südlich der jetzigen Schifffahrtsstraße verliefe. Wissenschaftliche Untersuchengen der Walverbreitung in dem Gebiet an der Südspitze Sri Lankas kamen zu diesem Ergebnis. Deshalb befürworten wichtige Organisationen die Verlagerung der Route, um Wale zu schützen und die Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen. Bislang blieben die Aufrufe an die Regierung Sri Lankas jedoch unbeachtet.