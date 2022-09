Starkoch: „Sie wird uns noch den Rang ablaufen“

Was wir erwarten können? Schneider zieht es im Rahmen von „Silvia kocht“ zum ersten Mal ins Ausland. Außerdem tischt sie erneut kulinarische Regionalitäten auf den Tisch. Ihrem Motto bleibt sie, wie immer, treu: "Die Gerichte sind so gewählt, dass man sie nachkochen kann. Ob sie zu Hause selbst noch kocht und was sie sich von den Profis abgeschaut hat? Das verrät sie Sasa Schwarzjirg im Interview.