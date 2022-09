Tagestickets steuern auf die 70-Euro-Marke zu

An der Kassa und kurz vor dem Skitag werden 68 Euro fällig. Damit reagiere man auf den Trend der Zeit, sagt der Vorstand. „Die Leute sind in der Pandemie digital-affiner geworden und können am Handy buchen“, sagt Hettegger. Und: Der Andrang würde sich so besser verteilen. Im Sommer habe das neue Rabatt-Modell jedenfalls „großen Anklang“ bei den Gästen gefunden.Pinzgauer setzten vorerst nicht auf Rabatt-ModellAuf der Schmittenhöhe hingegen setze man vorerst nicht auf das Rabatt, sagt Vorstand Erich Egger. Man bleibe beim bisherigen Kartensystem - die Zeller gehören mit dem Kitzsteinhorn und dem Skicircus Saalbach-Hinterglemm zum Alpin-Card-Verbund. „Die Gäste wissen, was es kostet, und sind dann nicht angefressen, wenn sie zu spät dran sind“, sagt Egger. Plus: Untersuchungsergebnisse der Universität Luzern hätten gezeigt, dass dynamische Preismodelle von den Gästen oft als „verwirrend“ wahrgenommen werden.