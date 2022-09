Moderne Kaffeevielfalt beim Vienna Coffee Festival

„Das ‚Vienna Coffee Festival‘ ist ein toller Rahmen, um die breite Genussvielfalt von Kaffee zu zeigen. Neben modernen Varianten wie Cold Brew, also kaltgebrühtem Kaffee, können sich Besucher und Besucherinnen durch unsere breite Palette an Spezialitätenröstungen und koffeinfreien Kreationen probieren. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei“, so Hannes Andexer, Head Barista bei J. Hornig.