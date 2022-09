Kinder plötzlich im Mittelpunkt des Wahlkampfs

Die Beschwörungen des „Arbeitens bis zum Schluss“ sind offenbar fixes politisches Ritual vor Wahlgängen. Und dass just knapp bevor die Bürger zur Stimmabgabe an der Wahlurne schreiten, die großen Zukunftskonzepte vorgelegt werden, wohl ebenfalls. So kann die Präsentation der Pläne zu Kinderbetreuung – Kindergarten für Zweijährige, weniger Schließtage, etc. – nach der ÖVP-Klausur durch Landeschefin Johanna Mikl-Leitner getrost als Auftakt des Landtagswahlkampfes gewertet werden (die „Krone“ berichtete).