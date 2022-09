Tod bei Ausflug: Das ergaben die Ermittlungen

In der Mittagshitze ist ein 22-Jähriger im Rahmen eines Ausflugs Ende Juni in Wien - wie berichtet - zusammengebrochen, hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und ist noch an Ort und Stelle verstorben. Nun stellte die Bildungsdirektion, die den tragischen Fall überprüfte, fest, dass kein Fehlverhalten seitens der Schule festgestellt werden konnte.