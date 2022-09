Österreichs Eishöhlen vom Klimawandel bedroht

Eishöhlen und Gletscher mit ähnlicher Entwicklung

Um das Alter der Eisschichten zu ermitteln, untersuchte man kleinste Einschlüsse von Holz des gefrorenen Wassers. Dieses lasse sich genau bestimmen. Zudem lasse sich ein genaues Bild der Zu- und Abnahme des Eises über einen Zeitraum von bis zu 2000 Metern zurückverfolgen. So konnten die Forscher belegen, dass sich historisch dokumentierte Gletschervorstöße wie etwa in der „Kleinen Eiszeit“ auch im Zuwachs der Eismasse in Eishöhlen abbilden und zeitlich zusammenfallen. „Wir können für den Zeitraum der letzten zwei Jahrtausende ein vergleichbares Auf und Ab der Eisentwicklung in Eishöhlen und Gletschern belegen. Für beide ist wesentlich, wie viel Schnee im Winter fällt und wie warm die Sommer sind“, so Racine.