Letztes Stau-Wochenende im Sommer steht an

Dass etwa 3,5 Millionen Schülerinnen und Schülern aus Süd- und Westösterreich sowie Bayern und Baden-Württemberg wieder zurück in die Schule müssen, bedeutet vor allem am Samstag, aber auch schon zum Teil am Freitagnachmittag und Sonntag kilometerlange Blechkolonnen und stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten im Süden und Westen sowie im benachbarten Bayern, Italien und Slowenien.