Torgarant gesteht: „Will nicht mehr höher spielen“

In der vergangenen Saison schoss Julian Rupp in der Vorarlbergliga 40 Tore für den FC Höchst. Damit sicherte er sich verdient die Torschützenkrone. Zum Vergleich: Sein Lochauer Verfolger Stefan Maccani traf „nur“ 23-mal in den 34 Runden. Trotzdem schnürt der Stürmer auch in dieser Saison wieder in Höchst die Schuhe.