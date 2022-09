Neubau-Stopp: Steiermark will mehr Häuser sanieren

Ziel: zehn Prozent mehr Förderungen

Die Anzahl der thermisch-energetischen Sanierungen - zuletzt etwa 8000 Wohneinheiten im Jahr - soll durch das Paket um zehn Prozent gesteigert werden. Logisch wäre, dass auch das Budget erhöht wird (zuletzt flossen 29 der 52 Millionen Euro in Sanierungen, der Rest in Neubau). Konkretes wurde am Donnerstag noch nicht verraten. Nur so viel: Es gibt eine Einigung mit dem für Finanzen zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.