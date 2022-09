Leonardo da Vinci Vorbild für vielfältige Künstler

Die große Themenausstellung zum Ars Electronica Festival im Science Park der JKU hakt hier schon an vielen Orten ein: Kat Austen untersucht in ihrem Werk „Carbon Echoes“ etwa die zunehmende Verbreitung von Mikroplastik in unseren Wäldern und veranschaulicht dies in leuchtenden Skulpturen, während Siobhan McDonald toxische Stoffe aus Permafrost in ästhetische Kunstwerke mit hintergründiger Botschaft verwandelt: „Die Vision des Menschen, immer alles weiterentwickeln zu müssen, zieht immer einen Schatten nach sich. Viele Werke der Ausstellung thematisieren genau dies“, so Festivalleiterin Christl Baur.