Gaunerpärchen wegen Internetbetrugs verurteilt

Nach sieben Monaten U-Haft sieht auch die nunmehrige Ex-Lebensgefährtin ihre Zukunft glasklar. Nach ein paar Putzjobs arbeitet die ebenfalls mit rund 60.000 Euro Verschuldete mittlerweile im Lebensmittelhandel, verdient monatlich 1200 Euro. Auf dem richtigen Weg bleiben will sie mit Unterstützung ihrer Bewährungshelferin trotzdem. „Ich melde jetzt erst einmal Insolvenz an.“ Ob es für sie und „Clyde“ doch noch eine Happy End gibt? Das hänge ganz von ihrem „Ex“ ab, so „Bonnie“: „Ich hab zu ihm gesagt, er soll sich nach seiner Entlassung in Therapie begeben und einen ordentlichen Job suchen. Dann kann ich mir vorstellen, mit ihm wieder zusammenzuziehen. Aber mit kriminellen Machenschaften will ich nie wieder was zu tun haben.“