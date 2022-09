Herbstgold: Ein Festival mit Leidenschaft

Von 11. bis 25. September geben sich im Schloss Esterházy internationale Top-Stars buchstäblich die Klinke in die Hand. Das Festival, das Rachlin bereits zum zweiten Mal künstlerisch leitet, hat er unter das Motto „Leidenschaft“ gestellt. „Das ist in der Welt der Musik und der Kunst ein ganz wesentlicher Begriff“, so Rachlin.