Rasender Drogen-Biker (24) überholte Zivilstreife

In Völs war Endstation

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Motorradfahrers auf und konnten dabei weitere Geschwindigkeitsübertretungen beobachten. In Völs bei Innsbruck endete schließlich die rasante Fahrt. „Er konnte dort angehalten werden. Im Zuge der Kontrolle wurden zunächst Umbauten an der Auspuffanlage festgestellt“, so die Ermittler.