Vollbesetzter Wagen kracht auf Autobahn gegen Lkw

„Durch den heftigen Aufprall kam der Pkw total beschädigt am zweiten Fahrstreifen zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei. Alle fünf Autoinsassen wurden verletzt. „Der 20-jährige Sohn des Autolenkers erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen“, so die Ermittler weiter. Der 59-jährige Fahrer, seine beiden anderen Kinder und der ägyptische Beifahrer (43) wurden nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Spital gebracht.