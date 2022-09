Schmeißt Miroslav Klose bei den Altachern hin?

Schaut man dieser Tage in die sozialen Medien beziehungsweise in die Fan-Foren der Altacher, findet man immer mehr Fans, die Trainer Miroslav Klose raten, seinen Ruf nicht in Altach zu beschädigen und den Verein zu verlassen. Für die Anhängerschaft ist Sportchef Grabherr Schuld an der aktuellen Misere. Ein weiteres Jahr im Abstiegskampf könnte für Rheindörfler fatal enden. „Krone“-Redakteur Elred Faisst mit einer Kolumne „Am Ball“ mit einer Einschätzung.