Rollende Engel als Helfer für Schwerverletzten

600 Biker hatten sich versammelt, um eine gemeinsame Ausfahrt zu machen. Die Frau fuhr hin, schlug Alarm. „Hilfe, Hilfe, einen Motorradfahrer hat es geschmissen“, rief sie und machte so auf sich aufmerksam. „Wir sind sofort mit unserer rollenden Intensivstation zum Unfallort gefahren, wo der Biker schwer verletzt am Straßenrand gelegen ist“, erzählt Florian Aichhorn, Vorstand der Rollenden Engel. Er selbst hat eine Notfallsanitäterausbildung, begleitet wurde er von weiteren drei medizinischen Spezialisten (Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Intensivschwester). „Wir mussten den Mann wegen seines offenen Bruches am Boden liegend betreuen. Wir haben ihn stabilisiert, verbunden und Zugänge für Fusionen gelegt“, so Aichhorn.