Es zieht sich ein roter Faden durch die OÖ-Derbys

Vielleicht war’s sogar die Szene des Spiels gewesen: Als Rieds David Ungar in Pasching nach seiner roten Karte (65.) in den Spielertunnel verschwand, gaben sich er und der dort nach seinem Ausschluss (10.) am Boden sitzende LASK-Torjäger Marin Ljubicic die Hand. Was wiederum doppelt symbolhaft war: Immerhin war es für Ried in Runde 7 schon der vierte Platzverweis gewesen: Zuvor hatten Mikic (gegen Sturm), Lackner (gegen Klagenfurt )und Plavotic (gegen Hartberg) Gelb-rot gesehen.