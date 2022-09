Muhammed Cham traf bei 2:0-Sieg von Clermont Foot

Der eingewechselte Muhammed Cham hat am Sonntag in der französischen Ligue 1 getroffen! Der 21-jährige Österreicher, der auch verstärkt von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beobachtet wird, traf in der Nachspielzeit (96.) zum 2:0 beim Sieg von Clermont Foot gegen Toulouse. Cham war in der 72. Minute auf den Platz gekommen.